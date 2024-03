Insolvenz der Kosmetikkette Body-Shop-Filialen in Deutschland sollen vorerst nicht schließen

Beim insolventen deutschen Ableger des Kosmetikhändlers Body Shop sollen vorerst keine Filialen geschlossen werden. „Wir denken im Moment nicht an Filialschließungen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Biner Bähr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Für die mehr als 400 Mitarbeiter in den 63 Filialen in Deutschland laufe der Geschäftsbetrieb normal weiter.