Autobauer mit Problemen : BMW-Chef Krüger wirft das Handtuch

BMW hinkt bei der Elektromobilität hinterher, die Geschäfte laufen schlechter: Nun kam der 53-jährige Krüger den kritischen Eigentümern zuvor. Als ein möglicher Nachfolger gilt Produktionsvorstand Oliver Zipse.

(rtr) Nach wochenlangen Spekulationen über seine Zukunft an der Spitze von BMW hat Harald Krüger seinen Rückzug angekündigt. Er wolle seinen im April 2020 auslaufenden Vertrag als Konzernchef nicht verlängern, teilte der Autobauer am Freitag mit. Nun muss sich der Aufsichtsrat mit der Frage der Nachfolge befassen. Das Gremium werde auf seiner nächsten Sitzung am 18. Juli darüber beraten. Bis zu einer Entscheidung werde Krüger sein Amt unverändert ausüben.

Nach zwei Prognosesenkungen und dem Verlust der Premiumkrone an den Stuttgarter Rivalen Daimler hatte es zuletzt Spekulationen darüber gegeben, dass der Aufsichtrat den Vertrag von Krüger nicht verlängern könnte. Als mögliche Nachfolger an der Konzernspitze gelten Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich, Finanzchef Nicolas Peter oder Produktionsvorstand Oliver Zipse. Dabei werden Zipse die größten Aussichten eingeräumt.

Die Eigentümer sollen Krüger nicht mehr so recht zugetraut haben, dass er auf die Revolution in der Autobranche durch autonomes Fahren und neue Antriebe beherzt reagiert. Nun kam der BMW-Chef einer Demission durch die Eigentümer zuvor und erklärte: „Nach über zehn Jahren im Vorstand, davon mehr als vier Jahre als Vorstandschef der BMW Group, will ich mich nun beruflich neu orientieren und meine vielfältige internationale Erfahrung in neue Aufgaben und Projekte einbringen", erklärte der 53-jährige Krüger. Zu den Großaktionären von BMW gehören Susanne Klatten und Stefan Quandt.