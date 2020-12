Energiekonzern : Birnbaum löst Teyssen vorzeitig als Eon-Chef ab

Essen Johannes Teyssen tritt bereits zum 1. April beim größten deutschen Energiekonzern ab. Sein Nachfolger tritt ein schweres Erbe an. Immerhin bekommt Eon nun eine Frau für den Vorstand.

Der größte deutsche Energiekonzern wechselt schon zum 1. Januar seinen Chef: Eon-Vorstandsvorsitzender Johannes Teyssen (61) räumt seinen Posten vorzeitig, wie der Konzern nach einem Beschluss des Aufsichtsrats am Dienstag mitteilte. Wie berichtet, wird Eon-Vorstand Leonhard Birnbaum sein Nachfolger. Für Eon komme es nun in den nächsten Jahren darauf an, auf dem stabilen Fundament aufzubauen, sagte der Aufsichtrats-Vorsitzende Karl-Ludwig Kley. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, „dass Leonhard Birnbaum für diese Aufgabe der Richtige ist“. Er habe in den vergangenen zwanzig Jahren in verschiedenen Spitzenpositionen die Veränderung der Energiewirtschaft maßgeblich mitgestaltet.