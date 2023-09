Birkenstock geht an die Börse In Sandalen an die Wall Street

Wird der Börsengang in den USA das Ende des Familienunternehmens mit derzeit rund 3000 Beschäftigten allein in Deutschland bedeuten? Vermutlich nicht, auch wenn sich mit dem Verkauf der Aktien die Besitzverhältnisse ändern werden. In Firmenkreisen heißt es jedenfalls, dass die Produktion auch künftig komplett in Deutschland erfolgen soll, nicht etwa in Asien. Denn auch das Prädikat „Made in Germany“ ist Teil der Erfolgsgeschichte von Birkenstock und soll den Papieren beim geplanten Sprung an die Börse Rückenwind verleihen.