Sandalen-Hersteller Birkenstock geht ersten Schritt für Börsengang in New York

Die mit Abstand größte Einzelinvestition im Umfang von knapp 110 Millionen Euro tätigte Birkenstock zuletzt in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. In einem neuen Werk kann das Unternehmen dort künftig 6,4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr herstellen. An dem neuen Standort sollen zunächst 200 Beschäftigte arbeiten, mittelfristig will das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pasewalk einstellen.