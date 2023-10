Birkenstock Die „Öko-Sandalen“ sind jetzt an der Börse

Amerika ist für Birkenstock der größte Markt - und zugleich der größte Wachstumsmarkt. 54 Prozent des Umsatzes werden dort erwirtschaftet, mit steigender Tendenz. Das ist Bankern zufolge auch der wichtigste Grund für die Wahl von New York statt Frankfurt als Börsenplatz - obschon Birkenstock zu 95 Prozent in Deutschland produziert. „Für Birkenstock ist Amerika praktisch der neue Heimatmarkt“, sagte ein hochrangiger Investmentbanker, der ungenannt bleiben wollte. „Das ist aber auch ein Risiko, wenn es dort nicht mehr so läuft.“ Eine Welle deutscher Unternehmen, die an die Wall Street strebt, erwarte er daher nicht.