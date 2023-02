Kinderkrankentage, Bildungsurlaub, Pflegezeit Das zahlen Arbeitgeber für Beschäftigte

Bildungsurlaub In 14 von 16 Bundesländern (Bayern und Sachsen bilden die Ausnahme) haben Arbeitnehmende gesetzlichen Anspruch hierauf. Dabei muss der Inhalt nicht unbedingt mit der beruflichen Tätigkeit in Verbindung stehen. Auch Sprachkurse, politische Seminare und Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung kommen in Frage. Der Arbeitgeber muss dafür pro Jahr fünf Tage bezahlten Urlaub geben, die zusätzlich zum regulären Urlaubsanspruch gerechnet werden. Während des Bildungsurlaubs zahlt der Arbeitgeber das Gehalt weiter. Die Kosten (Teilnahmegebühren, Anfahrt und Unterkunft) müsse Arbeitnehmer laut DGB selbst tragen. Sie können in der Steuererklärung geltend gemacht werden.