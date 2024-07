Bielefelder Familienunternehmen Carl Oetker wechselt ins Topmanagement bei Dr. Oetker

Zuletzt hat der Sohn von Richard Oetker, der die gesamte Oetker-Gruppe bis 2016 führte, Teile der Landesgeschäfte in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg verantwortet. Von 2020 bis 2022 war Carl Oetker bereits Assistent von Christmann. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er in einer internationalen Unternehmensberatung und in Investmentgesellschaften tätig.