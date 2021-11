Nach Familienzwist : Aufspaltung der Oetker-Gruppe - Lebensmittel bleiben Einheit

Der Schriftzug Oetker ist an einem Gebäude auf dem Firmengeländer der Dr. August Oetker KG zu sehen. (Archivfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bielefeld Die Entscheidung habe keine Auswirkung auf die weltweit rund 37.000 Beschäftigten der Oetker-Gruppe. Die Gesellschafter der Familie Oetker hatten sich jahrzehntelang gestritten.

Die nach einem jahrzehntelangen Streit um die Ausrichtung von Dr. Oetker im Juli angekündigte Aufspaltung der Oetker-Gruppe in zwei Teile ist vollzogen. Dies teilten die beiden neuen Unternehmensgruppen am Dienstag in Bielefeld mit.