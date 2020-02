Bezahlung mit Kameras und Sensoren : Amazon eröffnet ersten größeren Supermarkt ohne Kassen

Seattle Kunden nehmen die Produkte, die sie kaufen wollen, aus den Regalen und können damit einfach aus dem Laden spazieren. An einer Kasse anstehen müssen sie nicht. Im neuen Amazon Supermarkt gibt es keine Kassen, stattdessen wird per App bezahlt.

Der Online-Händler Amazon hat seine Technik zum Einkaufen ohne Kassen erstmals in einen größeren Supermarkt gebracht. Das neue Lebensmittel-Geschäft in Seattle hat eine Fläche von gut 960 Quadratmetern – und ist damit etwa fünf Mal so groß wie die bisherigen Läden unter der Marke Amazon Go. Die Größe der Ladenfläche sei inzwischen kein Problem mehr, betonte der zuständige Amazon-Manager Dilip Kumar im „Wall Street Journal“. „Es gibt keine Obergrenze.“