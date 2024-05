Neue Technik beim Discounter Betriebsrat fordert mehr Geld für Aldi-Kassierer

Nach dem jüngsten Ärger um neue Kassensysteme beim Discounter Aldi Süd fordern die Arbeitnehmervertreter eine bessere Vergütung für jene Beschäftigten, die an den veränderten Kassen unter neuen Belastungen arbeiten. „Die Betroffenen sollten um eine Gehaltsgruppe hoch gestuft werden“, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Mohammed Rifi unserer Redaktion. In der Praxis würde das bedeuten: Kassierer sollten aus der Gehaltsgruppe I (einfache Kassierer) in die Gehaltsgruppe II (Kassierer mit gehobener Tätigkeit) wechseln. Für jene, die bereits fünf Jahre für Aldi Süd arbeiten, würde das dann einen Anstieg ihres Bruttogehalts von 2823 auf 3298 Euro bedeuten. Damit soll die zusätzliche körperliche Belastung entlohnt werden, die durch die Arbeit mit neuen Kassensystemen entstanden ist. Betroffene hätten über Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen geklagt, so Rifi. Er steht der Idee durchaus positiv gegenüber, aber: „Die Beschäftigten müssen auch genug Pausen bekommen.“ Diese Pausenregelung werde in den einzelnen Filialen unterschiedlich gehandhabt und sei von der Filialleitung abhängig. Vorgeschrieben sei eine halbe Stunde ab sechs Stunden Arbeit, insgesamt 45 Minuten Pause sollen es bei einer Arbeitszeit ab neun Stunden sein.