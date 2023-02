Die Tops und Flops beim Gehalt So viel Geld verdienen Arbeitnehmer in NRW

Düsseldorf · Die meisten Menschen in Deutschland gehen täglich arbeiten. Doch was am Ende des Monats auf ihrem Konto landet, variiert stark. In welchen Jobs die Menschen in NRW laut der Bundesagentur für Arbeit am besten und am schlechtesten verdienen.

01.02.2023, 15:46 Uhr

Infos In diesen Berufen verdienen Sie am meisten Geld Infos Foto: picture alliance / dpa Themendie/Christin Klose

Bei der Berufswahl achten die meisten Menschen in erster Linie darauf, welche Tätigkeit ihnen Freude bereitet. Doch auch die Zukunftsträchtigkeit der Branche und die Verdienstmöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle. Denn es gibt in der Tat ein großes Gefälle zwischen den Gehältern. Das geht auch aus einer neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Diese zeigt den Durchschnittswert der Bruttogehälter je nach Branche in NRW auf. Zwischen dem Bestverdiener, der Human- und Zahnmedizin mit 7.009 Euro Durchschnittsgehalt und dem Geringverdiener auf dem letzten Platz, den Berufen im Bereich Körperpflege mit 1.745 Euro brutto, liegen 5.264 Euro. In 25 von 62 angegebenen Berufsgruppen verdienen die Menschen weniger als 3.000 Euro brutto im Monat, 37 schaffen es über die 3.000 Euro hinaus. Nur 18 Berufsgruppen kommen auf 4.000 Euro brutto oder mehr im Monat. Und ausschließlich in vier kommt man laut Statistik über 5.000 Euro, etwa in der Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen, in der Informatik- und anderen Berufe im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation, im Bereich Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie der Human- und Zahnmedizin. Einen genauen Überblick über die Durchschnittsgehälter der verschiedenen Berufsgruppen, können Sie sich in unserer Infogalerie verschaffen.

(hf)