Bernhard Pellens wird neuer Chefkontrolleur bei Thyssenkrupp

Essen Die Suche nach einem externen Aufsichtsrats-Chef für den Industriekonzern ist gescheitert. Nun wird Bernhard Pellens Chefkontrolleur. Guido Kerkhoff darf Konzernchef auf Dauer bleiben. Er setzte nun überraschend die Aufspaltung des Konzerns durch.

Thyssenkrupp kommt nur mühsam aus der Krise. Die Suche nach einem neuen externen Aufsichtsratschef ist gescheitert. Das Gremium wählte am Sonntag einstimmig Bernhard Pellens (62) zum Nachfolger von Ulrich Lehner, der sein Amt Ende Juli aufgegeben hatte. Eigentlich sollte Pellens einen externen Kandidaten finden, doch er handelte sich viele Absagen von Managern der ersten Reihe ein, wie es in Branchenkreisen heißt. Pellens ist bereits seit 2005 Mitglied des Aufsichtsrats und im Hauptberuf Professor für Betriebswirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum.

Zugleich machte der Aufsichtsrat den Interims-Vorsitzenden Guido Kerkhoff zum Chef auf Dauer. Im Sommer hatte Heinrich Hiesinger das Handtuch als Vorstandschef geworfen und damit eine schwere Führungskrise ausgelöst. „Kerkhoff erhält einen neuen Fünfjahresvertrag und wird damit dauerhaft als Vorstandsvorsitzender die Führung des Konzerns übernehmen“, teilte der Konzern am Sonntag mit. Auch der Vertrag von Personalvorstand Oliver Burkhard wurde bis 2023 verlängert. Perspektivisch solle der Vorstand um einen Finanzvorstand erweitert werden, so der Konzern weiter. Bislang war Kerkhoff für die Finanzen zuständig.

Zugleich stimmte der Aufsichtsrat der Aufteilung des Konzerns zu, die der Vorstand bereits am Freitag erläutert hatte. Danach spaltet sich Thyssenkrupp in zwei Teile: Thyssenkrupp Materials bekommt die Problemgeschäfte wie das Marine-Geschäft und die Beteiligung am Stahl Joint Venture mit Tata, Thyssenkrupp Industrials die Perlen wie die Aufzugssparte und das Autozulieferer-Geschäft. Der Vorstand wurde nun beauftragt, in den kommenden Monaten die Details der Transaktion auszuarbeiten.