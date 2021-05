Rätselraten hat ein Ende : Warren Buffett hat sich für einen Nachfolger entschieden

New York Jahrelang wurde spekuliert: Jetzt hat sich der legendäre US-Investor Warren Buffett auf einen Nachfolger an der Spitze der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway festgelegt. Wer ist der Mann, der das gigantische Konglomerat im Falle eines Falles übernehmen soll?

Wenn ihm heute etwas passieren sollte, würde am nächsten Morgen Greg Abel übernehmen, sagte der 90-jährige Buffett dem Sender CNBC. Abel leitet bislang die Nicht-Versicherungs-Sparte des Konglomerats. Sollte wiederum Abel etwas zustoßen, werde Ajit Jain der Chef. Jain leitet Berkshires Versicherungssparte.

Buffett selbst hatte erstmals 2006 in Berkshires Jahresbericht an die Aktionäre die Frage seiner Nachfolge aufgeworfen. Er leitet das von ihm mit gegründete Unternehmen seit 1965 und hat bislang nie öffentlich über einen möglichen Rücktritt gesprochen. Erst am Wochenende hatte sich Buffett optimistisch über die weitere Zukunft Berkshires geäußert - ebenso wie sein 97-jähriger Geschäftspartner Charlie Munger.