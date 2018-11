Kampf gegen Benzin-Engpässe : Tanklaster sollen auch sonntags fahren

Berlin/Düsseldorf Binnenschiffe dürfen wegen Niedrigwasser im Rhein nicht mehr so viel Ladung aufnehmen. In Nordrhein-Westfalen gibt es Treibstoff-Engpässe. Bundes- und Landesregierung wollen helfen. Der ADAC gibt Autofahrern ganz praktische Tipps.

Der Grund für den unüblichen Schritt sind Engpässe an zahlreichen Tankstellen in Nordrhein-Westfalen . Das seit Monaten anhaltende Niedrigwasser im Rhein sorgt dafür, dass Binnenschiffe nur wenig Ladung aufnehmen dürfen. Die Transporte von Heizöl, Diesel und Benzin dauern entsprechend länger und sind teurer. „An der Lage hat sich wegen der schwierigen Versorgung nichts geändert“, sagte Detlev Brandburg, Sprecher von Aral, dem Marktführer in Deutschland.

Beschluss Am 24. Oktober hat das Wirtschaftsministerium aufgrund der Lage am Rhein umgerechnet 331.000 Tonnen an Treibstoffen (Benzin, Diesel und Kerosin) freigegeben, sie sind noch nicht aufgebraucht.

In Köln hatte eine Aral-Tankstelle an der Riehlerstraße am Sonntag zeitweise überhaupt keinen Sprit. Einem Kunden gelang es, eine freie Tankstelle in Mönchengladbach bei Super E5 leerzutanken. „Nach 14 Litern war Schluss, der Kassierer beglückwünschte mich, dann wurden mit Flatterband die Säulen für E5 abgesperrt“, sagte er. Bei Shell in Meerbusch waren die Tanks am Montag ganz leer. Eine Esso-Tankstelle im Norden von Düsseldorf hatte am Montag kein Super und kein Super E10, eine weitere Filiale in Düsseldorf Lichtenbroich schließt sich an. „Wir warten seit Tagen auf Lieferungen“, sagt ein Mitarbeiter.