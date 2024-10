Politik ist alarmiert Bei Thyssenkrupp wackelt der grüne Umbau

Thyssenkrupp rutscht immer tiefer in die Krise. Der angeschlagene Konzern stellt nun seine Pläne zum grünen Umbau des Stahlbereichs auf den Prüfstand. Der neue Businessplan, an dem die Stahlsparte arbeitet, solle auch Erkenntnisse zur weiteren „grünen Transformation“ liefern, erklärte der Sprecher von Thyssenkrupp Steel. „Dabei prüfen wir fortlaufend technologie- und ergebnisoffen, was die besten und wirtschaftlich tragfähigsten Lösungen unter den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen sind, um den Stahlbereich von Thyssenkrupp langfristig klimaneutral aufzustellen.“