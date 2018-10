Bei Thyssenkrupp keine Kündigung bis 2020

Essen Der Konzern treibt nach dem Okay des Aufsichtsrates den Umbau voran. Kündigungen im Zuge der Spaltung soll es nicht geben. Die Aktionäre bekommen mit der Aufteilung zwei neue Papiere ins Depot gelegt.

Nach den Plänen soll die Thyssenkrupp Materials AG, in die 40.000 Mitarbeiter gehen, der Rechtsnachfolger des Traditionskonzerns werden. Die Aktionäre werden automatisch zu Aktionären dieser Gesellschaft, die Krupp-Stiftung wie bisher mit 21 Prozent. In Thyssenkrupp Materials kommen Sorgenkinder wie das Marinegeschäft und die Beteiligung am Stahl-Joint-Venture mit Tata (28.000 Mitarbeiter). Damit Thyssenkrupp Materials finanziell lebensfähig ist, soll das Unternehmen eine Beteiligung von 20 bis 40 Prozent an der zweiten neuen Gesellschaft, der Thyssenkrupp Industrials AG, erhalten. Die anderen 80 bis 60 Prozent von Industrials gehen an die bisherigen Aktionäre. Das heißt, jeder Aktionär bekommt mit der Aufspaltung zwei Papiere ins Depot gelegt.