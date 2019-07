Urabstimmung beginnt : Bei Eurowings drohen unbefristete Streiks noch in den Sommerferien

Bei Eurowings drohen unbefristete Streiks noch in den Sommerferien

Frankfurt/Main Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat ihre Mitglieder bei der Lufthansa-Tochter Eurowings zur Urabstimmung über einen unbefristeten Streik aufgerufen. Die Lufthansa soll „mit etwas Abstand“ folgen.

Die Abstimmung soll am kommenden Dienstag (16. Juli) beginnen und über gut drei Wochen bis zum 8. August laufen, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt mit.