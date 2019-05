Mutterkonzern von Media Markt und Saturn : Bei Ceconomy wird laut um Besetzung des Aufsichtsrats gestritten

Düsseldorf Die Querelen beim kriselnden Mutterkonzern von Media Markt und Saturn halten an: In der Elektronikhandelsholding Ceconomy ist ein Streit um die Besetzung des Aufsichtsrats ausgebrochen.

Der Minderheitseigner von MediaMarktSaturn, Convergenta, will verhindern, dass der Chef des Ceconomy-Anteilseigners Freenet, Christoph Vilanek, im Ceconomy-Aufsichtsrat bleibt. Convergenta habe beim Amtsgericht Düsseldorf beantragt, die Bestellung Vilaneks in das Kontrollgremium aufzuheben, teilte Convergenta am Freitag mit. Vilanek war einer Gerichtssprecherin zufolge auf Antrag von Ceconomy-Aufsichtsratschef Jürgen Fitschen bis zur nächsten Hauptversammlung in das Gremium bestellt worden.