Sparprogramm verschärft : Bei Bayer droht der nächste Kahlschlag

Leverkusen Wegen Corona sollen zusätzliche 1,5 Milliarden Euro pro Jahr gespart werden. Einen weiteren Stellenabbau schließt der Leverkusener Konzern nicht aus - und schreibt Milliarden auf das Agrargeschäft ab. Der Monsanto-Deal wird immer mehr zur Last.

Böses Erwachen für die Mitarbeiter von Bayer: Der Chemiekonzern verschärft seinen Sparkurs und will die Kosten ab dem Jahr 2024 um weitere 1,5 Milliarden Euro senken, wie er am Mittwochabend mitteilte. Und er ließ auch keinen Zweifel, wo gespart wird: „Die Maßnahmen könnten zu einem möglichen weiteren Stellenabbau führen“, hieß es weiter.

Dabei ist das laufende Sparprogramm noch nicht einmal abgeschlossen: Bis 2022 will Bayer, wie vor zwei Jahren angekündigt, 12.000 Arbeitsplätze abbauen und die jährlichen Kosten um 2,6 Milliarden Euro drücken. Sollte das der Maßstab sein, würde rein rechnerisch der Abbau von weiteren 7000 Stellen drohen. Bayer nannte keine Zahl, sondern erklärte: Die Pläne befänden sich noch in einem frühen Stadium und sollen mit den Arbeitnehmervertretern besprochen werden. Aktuell hat Bayer 104.000 Beschäftigte.

Bayer hat sich für die 59 Milliarden Euro schwere Übernahme des US-Konzerns Monsanto stark verschuldet und muss nun für die Beilegung der Glyphosat-Klagen weitere Milliarden aufbringen. Zugleich schwächelt in der Pandemie ausgerechnet das Agrochemie-Geschäft, das Bayer-Chef Werner Baumann durch seinen Coup doch eigentlich stärken wollte. „Die Auswirkungen der Pandemie auf das Crop-Science-Geschäft werden tiefgreifender sein als zunächst erwartet“, erklärte Bayer. So seien etwa der Biokrafstoffverbrauch gefallen und die Nutzpflanzenpreise tief. Bayer schreibt deshalb auf sein Agargeschäft, also auch auf Monsanto, einen „mittleren bis oberen einstelligen Milliardenbetrag“ ab. Eine gewaltige Summe.

Am angepassten Ausblick für 2020 will Bayer festhalten wie auch an der Ausschüttungsquote für die Dividende. Allerdings werden die Ausschüttungen in den kommenden Jahren nur noch am unteren Ende des Korridors von 30 bis 40 Prozent des Gewinns liegen. Das könnte sinkende Dividenden bedeuten.