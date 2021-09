Unternehmertag in Düsseldorf : BDI-Chef für mehr Handelsabkommen

Düsseldorf Beim Unternehmertag kritisiert Siegfried Russwurm den Verlauf des Bundestagswahlkampfes und trifft damit einen Nerv bei Unternehmer NRW. Arndt Kirchhoff lässt Präferenzen für die Zeit nach Laschet in NRW erkennen.

Beim Unternehmertag 2021 in Düsseldorf hat der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, sich enttäuscht über den Wahlkampf gezeigt. Russwurm kritisierte, dass geopolitische Fragen bislang kaum eine Rolle gespielt haben: „Ich bin nicht mit jeder Verwaltungsvolte in Brüssel einverstanden“, sagte er. Aber der global harte Wettbewerb sei gleichzeitig auch ein Systemwettbewerb geworden. „Autoritäre Modelle schaffen Wohlstand zum Preis der Freiheit, wir schaffen Wohlstand durch die Freiheit“, sagte der Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp. Als Industriestandort müsse Deutschland viel stärker auf die heimischen Märkte bauen. „Nur ein starker europäischer Binnenmarkt kann auch Partner auf Augenhöhe finden in der Welt“, sagte Russwurm.„Wir können uns den Luxus nicht leisten Maximalanforderung an Handelsabkommen zu stellen“, sagte er. „Wenn wir es nicht mal hinbekommen, ein Handelsabkommen mit Kannada zu ratifizieren, dann frage ich mich, mit wem denn dann?“