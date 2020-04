Stefan Groß-Selbeck über eine Corona-App : „Die Zwangsinstallation halte ich in einer freiheitlichen Gesellschaft für nicht vorstellbar“

Düsseldorf Der Chef von BCG Digital Ventures über technische Lösungen gegen die Krise, die Vorteile der deutschen App-Lösung und die Frage, warum es jetzt auch auf Apple ankommt.

Groß-Selbeck Ich finde die Lösung sehr spannend. Andere Länder setzen ja zum Beispiel auf die Auswertung von GPS-Daten bei Smartphones, die ist aber nicht so genau. Deutschland will es ja offenbar über die Bluetooth-Technologie lösen, bei der nur Smartphones in unmittelbarer Nähe Daten anonym austauschen. Das ist klug. Ich finde auch gut, dass der dezentrale Ansatz gewählt wurde, die Daten also anonymisiert auf den Geräten gespeichert werden sollen.