Beim Chemiekonzern sind Kündigungen ab 2027 möglich Minister besorgt wegen Bayers Personalabbau

Der angeschlagene Chemiekonzern macht ernst: Am Donnerstag informierten Bayer-Arbeitsdirektorin Heike Prinz und der Betriebsrat die Mitarbeiter bei einem digitalen Treffen über den „erheblichen Personalabbau“ und das neue Organisationsmodell, das das Unternehmen am Vorabend angekündigt hatte. Eine konkrete Zahl gibt es nicht; die soll sich laut Bayer am Ende des Prozesses ergeben. In Konzernkreisen heißt es, dass Tausende Stellen wegfallen könnten, vor allem im mittleren Management. Betriebsbedingte Kündigungen sind ab 2027 möglich. Das neue Organisationsmodell „Dynamic Shared Ownership“ soll Hierarchien abbauen, Bürokratie beseitigen, Entscheidungen beschleunigen und Kosten sparen. „Wir wollen Bayer zügig wieder in die Erfolgsspur bringen“, so Prinz.