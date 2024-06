Pharmasparte betroffen Bayer will weitere Manager-Stellen abbauen

Bayer will im Pharmageschäft in diesem Jahr weitere Manager entlassen. Im Zuge des Konzernumbaus seien Kürzungen in Deutschland, Japan, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden geplant, sagte der für das operative Geschäft der Sparte zuständige Vorstand, Sebastian Guth, der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Das Leverkusener Unternehmen habe im Pharmageschäft bereits rund 40 Prozent seiner Führungspositionen in den USA gestrichen und auch in Kanada, Mexiko, Italien, Australien und den nordischen Ländern Kürzungen vorgenommen.