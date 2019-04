US-Richter fordert Vergleich : Doch Bayer will weiter für Glyphosat kämpfen

Überraschend fordert US-Richter Vince Chhabria, bei dem 650 Klagen gebündelt sind, Bayer und die klagenden Glyphosat-Nutzer auf, einen Mediator zu suchen. Doch Bayer will weiter kämpfen. Denn auch Vergleiche könnten Milliarden kosten.

Der neue Schlag für Bayer trägt die Nummer 141: Unter diesem Zeichen hat Vince Chhabria, Richter am Distriktgericht in San Francisco, nun eine „Pretrial Order“, eine vorgerichtliche Verfügung, erlassen. Darin fordert er den deutschen Chemiekonzern und die Anwälte der klagenden Glyphosat-Nutzer auf, einen Mediator zur außergerichtlichen Einigung einzuschalten. „Wenn sie sich nicht einigen können, wird das Gericht einen Mediator bestellen“, schreibt Chhabria. Er will erreichen, dass sich beide Seiten auf einen Vergleich verständigen. Zugleich sagte er die für den 20. Mai anstehende nächsten Verhandlung ab.

Bayer will sich zwar auf eine Mediation einlassen, aber auch weiter vor Gericht kämpfen. Denn ein teurer Vergleich in San Francisco würden einen Präzedenfall schaffen und das gesamt Verfahren teuer machen. „Wir werden selbstverständlich dem Beschluss des Gerichts hinsichtlich des Eintritts in eine Mediation Folge leisten“, sagte ein Bayer-Sprecher. Das Verfahren befinde sich jedoch noch in einer frühen Phase und es gebe erst zwei Jury-Urteile, in keinem Fall wurde bislang die Berufung durchlaufen. „Daher werden wir uns auch weiterhin darauf konzentrieren, unsere glyphosatbasierten Herbizide vor Gericht zu verteidigen.“