Vier Millionen Tonnen Kohlendioxid : Bayer will bis 2030 klimaneutraler Konzern werden

Leverkusen Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will bis zum Jahr 2030 ein CO2-neutrales Unternehmen werden. In einem Gastbeitrag forderte Vorstandschef Baumann auch andere Unternehmen zum Handeln auf.

Um die Emissionen von derzeit rund vier Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr einzusparen, will Bayer vor allem in Energieeffizienz und grünen Strom investieren, kündigte Vorstandschef Werner Baumann am Dienstag in einem Gastbeitrag im "Handelsblatt" an. Verbleibende Emissionen würden kompensiert.