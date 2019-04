Konzernumbau nach Monsanto-Übernahme : Bayer will 4000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen

Bayer will 4000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen

Exklusiv Leverkusen Der Konzernumbau des Chemie-Riesen Bayer nach der Monsanto-Übernahme nimmt Gestalt an. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen in Deutschland 4000 Stellen wegfallen.

Das erfuhr unsere Redaktion aus Konzernkreisen. Am Dienstag will der Bayer-Vorstand die Mitarbeiter in einem Brief über den Vorgang informieren. Demnach fallen 3000 Stellen in Verwaltungs- und Querschnittsfunktionen weg, 1000 weitere aus gewonnenen Synergien durch die Monsanto-Übernahme. 2018 hatte Bayer angekündigt, weltweit 12.000 Stellen abzubauen.