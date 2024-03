Fast drei Milliarden Euro Verlust zum Tag der Entscheidung Bayers verschiebt die Aufspaltungs-Frage

„Wir haben drei starke Divisionen. Aber an vier Stellen gibt es dringenden Handlungsbedarf“, sagte Anderson mit Blick auf die schwächelnde Pharma-Pipeline, auf die Klagen wegen Glyphosat und PCB, den hohen Schuldenstand sowie die hierarchische Bürokratie. Im Kampf gegen die Glyphosat-Klagen will es Bayer nun mit einer anderen Strategie versuchen: „Um die rechtlichen Risiken und die damit verbundenen Unsicherheiten zu reduzieren, passt das Unternehmen seine Strategie an und wird neue Ansätze inner- und außerhalb der Gerichtssäle verfolgen“, teilte Bayer mit. Das kann etwa bedeuten, dass Bayer in den USA nun versucht, per Lobbying etwas zu erreichen. Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, dürfte das leichter fallen.