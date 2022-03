2,4 Milliarden Euro erlöst : Bayer verkauft „Environmental Science“-Sparte

Leverkusen Mit dem Verkauf des Unternehmensteils „Environmental Science“ macht der Agrarchemie-Konzern Bayer kräftig Kasse. Der Finanzinvestor Cinven übernimmt den Geschäftsbereich, der Produkte zur Schädlingsbekämpfung und Unkrautvernichtung enthält, für 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro).

Das teilte Bayer am Donnerstag in Leverkusen mit. Man habe „einen sehr attraktiven Kaufpreis“ erhalten, erklärte der zuständige Bayer-Vorstand Rodrigo Santos. Durch die Veräußerung könne man sich auf das landwirtschaftliche Kerngeschäft konzentrieren.

Die Sparte, deren Zentrale von Frankreich in die USA verlagert wurde, verkauft Herbizide und andere Mittel an professionelle Anwender, ob Waldbesitzer, Städte oder Industriekonzerne. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Golfplätze und Grünflächen in Parks oder in Industrieanlagen. Um die Landwirtschaft geht es nicht. Mittel mit Glyphosat hat „Environmental Science“ nicht im Portfolio - diese Produkte sollen auch langfristig bei Bayer bleiben.