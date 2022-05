Klagen wegen Pflanzengift : Rückschlag für Bayer- US-Regierung stellt sich in Glyphosat-Streit aufseiten der Kläger

Rückschlag für Bayer- US-Regierung stellt sich in Glyphosat-Streit aufseiten der Kläger

Das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat brockt dem Bayer-Konzern in den USA Klagen ein. Foto: dpa/Jeff Roberson

Washington Seit der Monsanto-Übernahme hat Bayer eine US-Klagewelle um das Pflanzengift Glyphosat am Hals. Ein Gegenmittel sollte der Gang vor das Oberste Gericht der USA sein. Doch dort erlebte der Leverkusener Chemiekonzern nun eine Schlappe.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat einen Rückschlag erlitten. Die US-Regierung riet dem Supreme Court - dem obersten Gericht im Land - am Dienstag (Ortszeit) von der Annahme eines wegweisenden Falls ab. Das Verfahren könnte Signalwirkung für viele weitere US-Klagen haben. Für den Leverkusener Dax-Konzern geht es dabei um milliardenschwere Rechtsrisiken.

Doch ob das oberste US-Gericht sich mit dem Fall befasst, ist bislang unklar. Im Dezember hatten die Richter angekündigt, die Meinung der US-Regierung dazu einzuholen, was zunächst als Zeichen des Interesses und somit positiv für Bayer schien. Doch nun liegt die Empfehlung des Justizministeriums vor - es schlägt sich auf die Seite des Klägers. Der Argumentation Bayers, dass Bundesrecht Schadenersatzansprüche in einzelnen US-Staaten verhindere, stimmte die Regierung nicht zu.

Generalstaatsanwältin Elizabeth Prelogar, die die Regierung vor dem Supreme Court vertritt, schreibt in einer Stellungnahme an Dienstag: Die Genehmigung des Unkrautvernichters der US-Umweltschutzbehörde EPA ohne Warnung vor bestimmten chronischen Risiken „hebt an sich nicht die Verpflichtung auf, solche Warnhinweise zu geben“.