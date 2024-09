Wie der Konzern die Glyphosat-Klagewelle stoppen will Bayers Plan für die Wende in den USA

Glyphosat ist zum Schrecken von Bayer geworden, die ungelöste Klagewelle um den Unkrautvernichter belastet den Konzern seit Jahren. Sie kostet Milliarden Dollar, bindet Management-Kapazitäten und liegt wie ein Mühlstein auf dem Aktienkurs. Nun will der Konzern unter seinem Chef Bill Anderson innerhalb von zwei Jahren das Klageproblem in den USA lösen und geht mit drei Maßnahmen vor. „Bis 2026 will Bayer die Bedrohung durch die Glyphosat-Klagen signifikant eindämmen, so hat es Bill Anderson angekündigt, und daran arbeiten wir mit aller Kraft“, sagt Matthias Berninger, Cheflobbyist des Konzerns, unserer Redaktion. „Wir wollen auf verschiedenen Wegen der Wissenschaft zu ihrem Recht gegen die Klageindustrie verhelfen.“