Neuer Ärger um Monsanto : Bayer-Tochter spionierte Kritiker aus

Das 2018 von Bayer übernommene US-Unternehmen Monsanto ließ auch in Deutschland Kritikerlisten anlegen, vermutet Bayer-Aufklärer Matthias Berninger. Frankreichs Justiz ermittelt bereits.

Die Übernahme des US-Konzerns Monsanto wird zu einem Desaster für Bayer. Während die mittlerweile 13.400 Glyphosat-Klagen den Konzern bereits in Atem halten, tauchen nun noch Kritikerlisten auf, die Monsanto im Jahr 2015 hatte anlegen lassen. In Frankreich hat die Justiz Vorermittlungen gestartet. „Ich gehe davon aus, dass weitere Länder in Europa betroffen sind, auch Deutschland“, sagte Matthias Berninger am Montag vor Journalisten. Er war früher Grünen-Politiker und wurde von Bayer als Leiter des neu geschaffenen Bereichs Public Affairs mit der Aufarbeitung der Fälle beauftragt.

In Frankreich sollen auf der Liste rund 200 Kritiker von Monsanto stehen – Wissenschaftler, Aktivisten, Journalisten und Politiker wie die frühere Umweltministerin Segolene Royal. Sie sollten offenbar überwacht und beeinflusst werden, „damit Monsanto öffentliche Debatten gewinnt“, sagte Berninger. In Frankreich haben Medienhäuser bereits Klagen angekündigt. „Monsanto hat nicht den Ball gespielt, sondern auf den Mann oder die Frau“, räumte Berninger ein. „Das ist nicht in Ordnung, das entspricht nicht den Werten, für die Bayer steht, womöglich war es sogar illegal“, so der Bayer-Aufklärer. „Ich bitte um Entschuldigung.“ Erneut sagte der Konzern Aufklärung zu. So soll eine externe Kanzlei mit der Aufarbeitung beauftragt werden. Diese soll den in den Listen aufgeführten Personen Auskunft geben, welche Informationen von ihnen gespeichert sind.