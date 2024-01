Neuer Rückschlag für den Chemiekonzern Bayer soll Milliarden Schadenersatz wegen Glyphosat zahlen

Die Glyphosat-Klagen lassen Bayer nicht los. Ein Geschworenengericht in Philadelphia sprach einem an Krebs erkrankten Mann am Freitag 2,25 Milliarden Dollar (2,1 Milliarden Euro) zu. Das ist die höchste Schadenersatz-Zahlung, die Bayer bislang in Prozessen um den Unkrautvernichter kassiert hat. Der Leverkusener Konzern kündigte Berufung an.