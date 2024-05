Texas macht umstrittenes Verfahren möglich Bayer prüft Insolvenz-Trick gegen Glyphosat-Klagen

Leverkusen · Bayer könnte die teuren Glyphosat-Klagen in eine neue US-Tochter ausgliedern und diese in die Insolvenz schicken. Aktionärsschützer warnen: So würde Bayer seine Reputation verspielen. Aber es wäre nicht der erste Konzern, der das versucht.

13.05.2024 , 15:51 Uhr

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion