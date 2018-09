Bayer passt Beipackzettel von Iberogast an - Risiken für Schwangere, Stillende und Leberkranke

Bayer passt Beipackzettel von Iberogast an

Leverkusen Nach einem Todesfall darf Bayer sein Magenmittel Iberogast nicht mehr für Schwangere und Leberkranke anbieten. Der Konzern sagt der Arzneibehörde zu, im Beipackzettel vor dem Einsatz für bestimmte Patienten zu warnen.

Iberogast ist ein verbreitetes Mittel von Bayer bei Magen- und Darmbeschwerden. Doch schon seit einiger Zeit mehren sich Hinweise, dass Iberogast nicht so harmlos ist, wie die Werbung des Unternehmens glauben machen möchte. Von den neun Arzneipflanzen, die in dem Mittel enthalten sind, kann das Schöllkraut zu schweren Nebenwirkungen führen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) drängt seit langem darauf, dass Bayer Warnhinweise für Schwangere, Stillende und Leberkranke anbringt. Nach einem Todesfall fügt sich Bayer nun: Das Unternehmen habe „verbindlich zugesichert, die vom BfArM angeordneten Änderungen der Produktinformationen für Iberogast innerhalb von vier Wochen vollständig umzusetzen“, teilte die Behörde am Mittwoch mit.