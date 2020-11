Abschreibung auf Monsanto : Bayer macht Milliardenverlust

Leverkusen Der Konzern bekommt die Glyphosat-Klagewelle nicht in den Griff und muss nun auch noch Milliarden auf das Agrargeschäft abschreiben. Die Folgen der Pandemie kommen hinzu. Die Mitarbeiter warten auf Klarheit zum Stellenabbau.

Die Monsanto-Übernahme zieht Bayer immer tiefer in die Krise. In den ersten neun Monaten summiert sich der Verlust unterm Strich auf gewaltige 10,8 Milliarden Euro. Ursache dafür sind vor allem hohe Abschreibungen auf das Agrargeschäft, wo die Nachfrage eingebrochen ist. Bayer hatte den US-Konzern Monsanto für 59 Milliarden Euro eigentlich gekauft, um ein zweites starkes Standbein zu bekommen. Auch die Klagewelle gegen den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup bekommt Bayer-Chef Werner Baumann nicht in den Griff.