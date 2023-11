Tausende Mitarbeiter bangen Bayer kündigt massiven Stellenabbau an

Der Chemiekonzern Bayer rutscht immer tiefer in die Krise: Er machte in den ersten drei Quartalen unterm Strich einen Verlust von 4,6 Milliarden Euro. Die Antwort von Bill Anderson lautet: massiv Stellen streichen. Bayer werde bis Ende kommenden Jahres mehrere Führungsebenen streichen und Koordinationsprozesse vereinfachen, kündigte der neue Chef bei Vorlage der Bilanz an. „Durch diesen Schritt erhalten unsere Teams die nötige Entscheidungsfreiheit.“ Das dürfte Hunderte oder gar Tausende Führungskräfte betreffen, vor allem in Leverkusen, wo die Zentrale ist.