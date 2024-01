Angeschlagener Konzern kündigt „erheblichen Personalabbau“ an Bei Bayer sind Kündigungen ab 2027 möglich

Darauf haben die Bayer-Mitarbeiter lange gewartet: An diesem Donnerstag soll es Klarheit darüber geben, was „Dynamic Shared ­Ownership“ (DSO) für sie bedeutet. DSO ist das Programm, mit dem Bayer-Chef Bill Anderson die Arbeitsweise umkrempeln will – „ein Großteil der Management-Aufgabe wird nicht mehr benötigt werden“, hatte der Amerikaner schon 2023 angekündigt. Seitdem rumort es im Konzern, vor allem im mittleren Management. Bayer hat deshalb zum Townhall-Meeting eingeladen. Dann will man den Mitarbeitern erklären, wie es weitergehen soll.