Bilanz im Schatten des Krieges : Bayer macht weniger Gewinn

Leverkusen Bayer wächst in allen drei Sparten, doch der Gewinn ging 2021 leicht zurück. Die Glyphosat-Klagen lasten noch immer auf dem Konzern, Bayer sieht aber „ermutigende Entwicklungen“ und hofft auf einen Sieg vor dem Obersten Gerichtshof. Der Krieg gegen die Ukraine überschattet jedoch alles.

Das Geschäft in der Kriegs-Region ist zwar überschaubar. Bayer hat in der Ukraine 700 Beschäftigte und in Russland 1800. Die Umsätze in beiden Märkten machen laut Bayer zusammen weniger als drei Prozent des Konzern-Umsatzes aus. Doch die Weltwirtschaft steht nun vor Rezession und Inflation. Vor dem Hintergrund des Krieges hatte Baumann bereits gesagt, er sei über die Entwicklung in der Ukraine sehr besorgt. Die Sicherheit der Belegschaft habe oberste Priorität. „Wir ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um sie zu schützen.“ Zugleich setze man alles daran, um die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Medikamenten und Agrarprodukten zur Absicherung der Nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten. Man werde die Lage genau beobachten und versuchen, die Risiken zu senken, so der Konzern.