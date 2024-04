Hauptversammlung des Chemiekonzerns „Das Haus Bayer brennt lichterloh“

Kurssturz, Dividenden-Senkung, eine ungelöste Klagewelle in den USA – die Enttäuschung der Bayer-Aktionäre ist groß. Am Freitag stellte sich Konzernchef Bill Anderson erstmals den Eigentümern auf einer Hauptversammlung, allerdings nur digital. Dafür hatte der Konzern sich schon 2023 grünes Licht geholt. Es hagelte viel Kritik: „Abermals blicken wir auf ein verlorenes Jahr zurück. Der Aktienkurs ist seit der letzten Hauptversammlung um 52 Prozent eingebrochen“, sagte Ingo Speich. Er vertritt Deka Investment und damit 4,5 Millionen Bayer-Aktien. „Das Haus Bayer brennt lichterloh und Sie als Hausherr fangen zuerst einmal an aufzuräumen, anstatt die Brände zu löschen“, kritisierte Speich. Sicherlich beruhe ein Teil der Kursentwicklung auf Altlasten, aber eben nur ein Teil.