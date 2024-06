Glyphosat-Entscheidung Richterin senkt Rekordstrafe – doch das reicht Bayer nicht

Gute Nachrichten für Bayer: Eine Richterin in den USA senkte - wie vom Konzern erwartet - die Rekordstrafe in einem Glyphosat-Fall. Im Januar hatte Bayer eine Rekordstrafe von 2,25 Milliarden Dollar kassiert: Das Geschworenengericht in Philadelphia hatte eine Entschädigungszahlung von 250 Millionen und einen Strafschadensersatz in Höhe von zwei Milliarden Dollar verhängt. Geklagt hatte ein Mann, der seine Krebserkrankung auf den Unkrautvernichter zurückführte. Doch Richterin Susan Schulman senkte diese Zahlung nun deutlich auf 400 Millionen Dollar.