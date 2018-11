12.000 Jobs bei Bayer weg : Der Kahlschlag trifft vor allem die Verwaltung

Das Bayer-Kreuz in der Zentrale in Leverkusen. (Archiv) Foto: AFP/PATRIK STOLLARZ

Leverkusen Der Aufsichtsrat stimmt einstimmig dem Abbau von 12.000 der 118.000 Jobs zu. Auch in Leverkusen und Wuppertal fallen zahlreiche Stellen weg. Im Gegenzug wird aber der Kündigungsschutz in Deutschland bis 2025 verlängert. Damit will Bayer wieder aus der Krise kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Antje Höning Von Antje Höning Autorendetails aufklappen Antje Höning (anh) leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Paukenschlag bei Bayer: Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern baut 12.000 seiner 118.000 Stellen ab. Davon entfällt ein großer Teil auf Deutschland. Das hat der Aufsichtsrat von Bayer am Donnerstag einstimmig beschlossen, wie der Konzern mitteilte. „Der Abbau soll sozialverträglich erreicht werden“, heiß es weiter. In Deutschland hat Bayer im Gegenzug bis Ende 2025 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

Vor allem in der Verwaltung und weiteren übergreifenden Konzern- und Querschnittsfunktionen kommt es zum Kahlschlag: Hier sollen 5500 bis 6000 Stellen wegfallen. 4100 Arbeitsplätze fallen laut Bayer in der Division Pflanzenschutz (Crop Science) weg. Diese Division ist durch die Übernahme des US-Konzerns Monsanto zum zweiten Standbein des Konzerns geworden. In der Division verschreibungsfreie Arzneimittel (Consumer Health), die zum Sanierungsfalle geworden ist, streicht der Konzern 1100 Stellen. Weitere 900 Arbeitsplätze fallen in der Forschung bei verschreibungspflichtigen Arzneien (Pharmaceuticals) weg, 350 im einst hochgerühmten Faktor-VIII-Betrieb in Wuppertal, dessen Arbeit wird in die USA verlagert.

Zudem will der Konzern zahlreiche Beteiligungen verkaufen: die Geschäftseinheit Animal Health, die Consumer-Health-Marken Coppertone und Dr. Scholl’s sowie den 60-prozentigen Anteil am deutschen Standortdienstleister Currenta. „Nach der erfolgreichen Trennung von Covestro steht die Nutzung der Dienstleistungen von Currenta in keinem Verhältnis mehr zum Besitzanteil von Bayer“, teilte Bayer mit.

Die Arbeitnehmerseite trägt den Kahlschlag mit, setzte aber im Gegenzug eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung bis zum Jahr 2025 durch. „Die Zustimmung zum Strategiepaket des Vorstands mit den angekündigten Auswirkungen war ausgesprochen schmerzhaft“, sagte Oliver Zühlke, Chef des Bayer-Gesamtbetriebsrats. Umso wichtiger sei der erreichte Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2025. „Wir sind uns einig: Es kommen nur faire und sozialverträgliche Lösungen in Frage, die mit dem nötigen Augenmaß getroffenen werden. Daran gibt es nichts zu rütteln.“

Mit dem Sparprogramm versucht Bayer-Chef Werner Baumann wieder in die Offensive zu kommen. Seit der Übernahme von Monsanto hat sich der Wert von Bayer um ein Drittel reduziert. Und statt Aufbruch und Synergien dreht sich bislang alles um die Klagen wegen Glyphosat. Zugleich ist die Sparte Consumer Health zum Sanierungsfall geworden, die einstige Übernahme des Merck-Geschäfts für rezeptfreie Arzneien wurde zum Reinfall. Zudem droht bei den rezeptpflichtigen Mitteln eine Lücke, wenn die Kassenschlager wie Xarelto den Patentschutz verlieren. Einen Teil der eingesparten Mittel will Bayer nun für neue Investitionen nutzen: Im Rahmen aller geplanten Effizienz- und Strukturmaßnahmen seien – einschließlich der erwarteten Synergien aus der Monsanto-Übernahme – ab 2022 jährliche Beiträge in Höhe von 2,6 Milliarden Euro vorgesehen, teilte der Konzern mit.

Die Anleger konnte Bayer aber nicht überzeugen: Nach einem kurzen steilen Anstieg rutschte die Aktie am Donnerstagnachmittag wieder ab ins Minus und notiert bei 63 Euro. Vor drei Jahren lag sie unter dem damaligen Chef Marijn Dekkers bei 144 Euro.

Baumann ist dennoch zuversichtlich: „ Mit den Maßnahmen, die wir jetzt angehen, schaffen wir die Voraussetzung, um die Performance und Ertragskraft von Bayer nachhaltig zu steigern. Damit sind wir als Life-Science-Unternehmen bestmöglich für die Zukunft aufgestellt.“

(anh)