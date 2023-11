Vorstand kann Anleger nicht beruhigen Bayer-Chef bedauert Kursabsturz

Die Belegschaft von Bayer ist schockiert nach dem Doppelschlag an schlechten Nachrichten. Sie fürchtet um die Zukunft des Konzerns und um ihre Arbeitsplätze. „Auch wir prüfen derzeit die Situation“, sagte die Chefin des Betriebsrats, Heike Hausfeld. An der Börse kehrte für den Leverkusener Chemiekonzern ebenfalls keine Ruhe ein: Die Aktie, die am Vortag in der Spitze um 21 Prozent gefallen war und Bayer den höchsten Kursverlust seiner Geschichte beschert hatte, legte erst etwas zu und dümpelte dann bei 34 Euro herum. Das war schon der Schlusskurs am Montag.