US-Kanzleien werben um Glyphosat-Kläger Bayer-Beben lockt Anwälte an

Eine Woche nach dem Bayer-Beben bleibt die Aktie unter Druck. Am Montag gab sie zeitweise um 1,6 Prozent auf gut 32 Euro nach. Vor einer Woche hatte der Konzern den Flop des Pharma-Hoffnungsträgers Asundexian verkündet, zudem hatte eine US-Jury in einem Glyphosat-Prozess eine Milliarden-Strafe verhängt. Das ruft nun Klägeranwälte in den USA auf den Plan: Nach dem jüngsten Urteil hätten diese die Zahl der Fernsehspots, mit denen sie neue Kläger einwerben wollen, mehr als verdoppelt, berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf den Marktforscher X Ante. Schon im Oktober hätten Anwälte insgesamt 777.000 Dollar für 4000 Fernsehspots ausgegeben. Für keinen anderen Fall hätten sie mehr geworben. Damit wollen sie Druck auf Bayer ausüben, um schneller hohe Vergleiche zu erreichen. Die Kläger machen den Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich.