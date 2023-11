Aktie sackt ab Bayer-Beben lockt Anwälte an

Es hört nicht auf mit den schlechten Nachrichten: Am Montagabend sackte die Bayer-Aktie um drei Prozent ab und fiel auf 31,66 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit 2006. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sorgte für Unruhe: Darin hieß es, in einer Strategie-Simulation hätten sich Expertenteams mit Szenarien einer möglichen Aufspaltung befasst - mit dem Ergebnis, dass umfassende Veränderungen in dem angeschlagenen Chemiekonzern nicht einfach sein würden. Ein drohendes, quälendes Weiterso verschreckte offenbar die Anleger.