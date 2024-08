Konzern aus Leverkusen Bayer baut bei sinkenden Gewinnen Tausende von Stellen ab

Einer Aufspaltung des Konzerns, die manche Investoren gefordert hatten, hatte Anderson fürs Erste eine Absage erteilt. Stattdessen will er sich darauf konzentrieren, eine starke Pharma-Pipeline aufzubauen, die rechtlichen Risiken zu reduzieren und die hohe Verschuldung zu senken. Für Bayer ist Nachschub für die Pharma-Pipeline essenziell, da die Patente seiner Kassenschlager - der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmittel Eylea - Mitte des Jahrzehnts auslaufen. Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten gebe es schon Fortschritte, unterstrich Anderson. Bayer sei „gut damit vorangekommen, die Pipeline in der mittleren Entwicklungsphase zu verstärken, Anwendungsbereiche von Produkten zu erweitern und Innovationen in der späten Entwicklungsphase voranzubringen.“