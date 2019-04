Turbulente Hauptversammlung : Bayer-Aktionäre verweigern Vorstand die Entlastung

Bonn Bis in die Nacht zog sich die Hauptversammlung von Bayer hin. Und am Ende stand eine schwere Schlappe für Konzernchef Werner Baumann. Dem Aufsichtsrat sprachen die Aktionäre dagegen das Vertrauen aus.

So eine Hauptversammlung hat Bayer noch nicht erlebt: Bis in die Nacht zog sich das Treffen im World Conference Center in Bonn hin. Und am Ende stand eine schwere Schlappe für das Spitzenpersonal: Der Bayer-Vorstand um Werner Baumann wird nicht entlastet. 55,5 Prozent stimmten gegen eine Entlastung. Dem Aufsichtsrat sprachen die Aktionäre dagegen das Vertrauen aus. Baumann ist damit der erste amtierende Vorstandschef eines Dax-Konzerns, dem die Anteilseigner das Vertrauen entzogen haben.Vor einem Jahr hatte der Vorstand noch 97 Prozent der Stimmen erhalten.

Stundenlang hatten die Bayer-Aktionäre zuvor Kritik geübt: an der Monsanto-Übernahme an sich, an der Unterschätzung der Klagerisiken, am Kursverfall, an der Infomationspolitik von Bayer. Um 19.15 Uhr hatte Wenning die letzte Fragerunde eingeläutet. Auch große Investoren wie Union Investment (der Fonds der Volksbanken) oder die Deka (der Fonds der Sparkassen), hatten angekündigt, die Entlastung zu verweigern. Diesen blauen Brief hatten auch namhafte Stimmrechtsberater, ISS und Glass Lewis, empfohlen. Die sonst so zurückhaltende Fondsgesellschaft DWS kündigte Enthaltung an. Der Aufforderung der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die Abstimmung über die Entlastung zu vertagen, war Wenning zuvor nicht gefolgt.