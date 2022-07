Trotz Anstieg : Bauern profitieren kaum von Milchpreisen

Die Milchpreise sind deutlich in die Höhe geschossen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Engelskirchen Molkereiprodukte sind im Handel deutlich teurer geworden. Doch die Landwirte spüren fast nichts davon. Sie haben selbst mit gestiegenen Kosten zu kämpfen.

Edeka will seine Milchpreise erhöhen, Aldi hat es schon getan: Ein Liter Milch der Eigenmarke Milsani kostet nun 17 Cent mehr, Bio-Vollmilch wurde sogar um 54 Cent teurer und kostet jetzt 1,59 Euro. Doch bislang kommt kaum etwas davon bei den Landwirten an. Die Verträge mit den Molkereien wurden erst im Frühjahr angepasst, als die Bauern bereits unter den wegen des russischen Angriffskriegs gestiegenen Kosten für Energie, Düngemittel und Futter ächzten. Seitdem bekommen sie zwar im Bundesdurchschnitt 49 Cent pro Liter – statt wie zuvor 33 bis 35 Cent, also rund 40 Prozent mehr. Doch der neue Preisanstieg hat sich darin noch nicht niedergeschlagen. Und: Für die meisten ist er gerade mal ein Ausgleich für die Mehrkosten.