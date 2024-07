Hürth und Frankfurt betroffen BASF stoppt Produktion von Unkrautvernichter Glufosinat

Nur noch dort stellt das Ludwigshafener Unternehmen den Wirkstoff Glufosinat-Ammonium (GA) noch her. Die GA-Formulierung in Frankfurt endet 2025, wie BASF am Mittwoch mitteilte. Die insgesamt rund 300 Arbeitplätze sollen zunächst bis Ende 2025 erhalten bleiben und dann schrittweise abgebaut werden.