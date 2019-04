Auftritt in Lanxess-Arena : Obama begeistert in Köln

Der frühere US-Präsident Barack Obama sprach in der Kölner Lanxess-Arena über das Thema Menschenführung. Foto: Michael Bröcker

Köln Der frühere US-Präsident sprach vor 14.000 Gästen in der Lanxess-Arena übers Kaffeekochen, Ausschlafen und seine Freundin Angela Merkel. Am Freitag reist er weiter nach Berlin.

Barack Obama gilt als einer der besten Redner der Welt. Diese Gabe hat ihm auch geholfen, als erster Schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Glaubwürdige Positionen auf einen knappen Nenner zu bringen wie bei seiner Wahlkampagne „Yes we can“ – das ist sein Geheimnis. Am Donnerstagabend kam der 57-Jährige nach Köln und sprach vor 14.000 Besuchern in der Lanxess-Arena.

Alles wirkte wie eine etwas zu groß geratene Vertriebsshow, bei der eigentlich nur noch Carsten Maschmeyer fehlte, der den Popcorn naschenden Zuschauern predigte, dass jeder von ihnen Präsident werden könne. „World Leadership Summit“ heißt betont bescheiden das Format der Kölner Agentur Gedankentanken, die Rednernächte organisiert und dabei reihenweise Motivationstrainer auf tatsächliche, angehende oder Möchtegern-Führungskräfte loslässt, die dann über Affenexperimente, Selbstzweifel und Verantwortung sprechen. Im Herbst hatte das erste Format großen Erfolg und füllte die Kölner Halle bis auf den letzten Platz.

Info Erster Afroamerikaner im Weißen Haus Werdegang geb. 1961 auf Hawaii, Jura-Studium, Sozialarbeiter und Anwalt in Chicago, 2004 Senator für die Demokraten. US-Präsident 2009 wurde Obama als erster Afroamerikaner Präsident, „Yes we can“ lautete sein Wahlkampf-Motto. Kaum im Amt, erhielt er den Friedensnobelpreis, 2013 bis 2017 zweite Amtszeit Familie Mit seiner Frau Michelle hat er zwei Töchter, Malia (20) und Sasha (17).

Nun bei Barack Obama gelang dies nicht ganz. Von den 14.000 Zuschauern hatten nur etwa 10.000 bezahlt (der Rest ging gratis an Ehrenamtler). Wohl zu teuer waren die Tickets, die von 80 Euro bis 5000 Euro (inklusive Dinner und Obama-Selfie) reichten.

Foto: dpa/Oliver Berg 9 Bilder Der Besuch des ehemaligen US-Präsidenten in Bildern.

Trotzdem: Rockstar-Atmosphäre in der Arena, und wie es sich gehört, ein langatmiges Vorprogramm, unter anderem mit dem Bonner Start-up-Unternehmer Frank Thelen. Obamas Halbschwester Auma Obama, die in Deutschland Germanistik studiert hat, moderierte ihn an. Motivationstrainer Cristián Gálvez befragte ihn zum Thema Menschenführung. Was er als erstes nach dem Auszug aus dem Amt gemacht habe, wollte der wissen. Obamas Antwort: „Sehr lange geschlafen.“ Der Gast gab sich locker. Plauderte darüber, welche Alltäglichkeiten er als Privatmann erst einmal wieder erlernen musste: „Das erste simple, was ich wieder tat, als ich nicht mehr Präsident war, war Kaffee kochen. Ich hatte nie Kaffee kochen müssen.“

Zu einem ursprünglich geplanten Treffen mit Armin Laschet (CDU) kam es nicht. Der NRW-Ministerpräsident flog am Donnerstag Nachmittag lieber nach Berlin zur TV-Sendung „Maybrit Illner“.

Was Obama für seinen Auftritt in Köln bekommt, darüber wird viel spekuliert. Von einem Betrag zwischen 300.000 und 400.000 Euro ist die Rede. Die Erlöse aus Obamas Auftritten als Redner wie aus dem Verkauf seiner Bücher gehen meist an die Obama-Foundation, eine Stiftung, die junge Menschen für Politik begeistern soll.

Am 20. Januar 2017 hatte Obama die Schlüssel im Weißen Haus an Donald Trump übergeben. Bis heute wohnt die Familie in Washington, Tochter Sasha geht noch zur Highschool. Obama hat in den vergangenen Monaten ein Buch geschrieben, das im Herbst erscheinen soll. Seine Frau Michelle hat die Latte bereits hoch gelegt: Ihre Biografie „Becoming“ steht auch in Deutschland auf den Bestseller-Listen. Michelle Obama war beim Deutschland-Besuch nicht dabei.

Obama übernachtete in Köln im Hyatt-Hotel, direkt am Rhein. Am Freitag wird Kanzlerin Angela Merkel den früheren US-Präsidenten zu einem vertraulichen Gespräch in Berlin treffen. Sie werde ihn am Nachmittag empfangen, teilte eine Regierungssprecherin mit. Dem Vernehmen nach wird es bei dem Treffen auch um das seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump belastete transatlantische Verhältnis gehen. Obama hatte Merkel vor seinem Abschied aus dem Amt 2016 als Garantin für ein friedliches Europa bezeichnet und angekündigt, Deutschland später wieder privat zu besuchen. „Ich freue mich, morgen meine Freundin Angela Merkel zu treffen“, sagte der Ex-Präsident.

